Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 13:15

(техповтор, уточняется заголовок)

Брюссель. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Торжественная церемония, посвященная 75-летию Арденнской операции (декабрь 1944 - январь 1945 года), состоялась в понедельник в бельгийском городе Бастонь, оказавшемся в конце 1944 года в центре кровопролитных боев между немецкими и американскими войсками.

Это последнее крупное наступление нацистов в Западной Европе завершилось поражением вермахта, бросившего в эту битву 250 тыс. солдат. Операция в бельгийской части горной системы Арденны еще больше подорвала силы проигрывавшей войну Германии.

"Арденнское сражение - это почти два месяца жестоких боев, страданий в холоде и снегу. Были бесчисленные акты отваги и героизма. Бельгия обязана своим освобождением этим столь мужественным солдатам", - сказал король бельгийцев Филипп, открывая церемонию в военном мемориале Бастони и выступавший на английском языке.

"Иногда нужно уметь сказать нет крайнему злу, исходящему от идеологии ненависти. Это то, что мы сделали вместе 75 лет назад", - продолжил монарх.

"Мы создали новую Европу, основанную на примирении и твердом желании перевернуть страницу этой войны", - также заявил король.

За ним выступил федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Мы, немцы, осознаем нашу ответственность, мы берем на себя эту ответственность", - сказал он.

Министр обороны США Марк Эспер поблагодарил присутствовавших на церемонии ветеранов этого сражения. Он призвал хранить память о битве в Арденнах.

"Никогда не следует забывать, что свободный мир объединился, чтобы гарантировать победу добра над злом. Никогда не следует забывать это сражение, столь знаменательное для американцев, для нас всех и того человека, который бросил вызов судьбе, чтобы прийти к победе в столь тяжелых условиях", - заявил Эспер.

После выступлений участники церемонии, среди которых были несколько глав государств и правительств европейских стран, возложили венок к мемориалу битвы. Была объявлена минута молчания.

Ранее на торжества по случаю 75-летия Арденнского сражения в Бельгию прибыла крупная делегация из США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Церемонию транслировало бельгийское телевидение.

1ов аю

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