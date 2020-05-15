Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 18:02

Дубай. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Король Иордании Абдалла II в пятницу предупредил об угрозе возникновения "масштабного конфликта", если Израиль осуществит план аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

"Лидеры, которые выступают за вариант с единым государством (в регионе - ИФ), не понимают, что это может значить", - цитирует агентство слова короля.

"Что произойдет в случае, если Палестинская национальная администрация рухнет? Это приведет к еще большему хаосу и экстремизму в регионе. Если Израиль действительно аннексирует в июле Западный берег реки Иордан, это приведет к массовому конфликту с Иорданским Хашимитским королевством", - добавил Абдалла II.

В то же время король отметил, что "не хочет выступать с угрозами и создавать атмосферу разногласий", однако выразил солидарность со многими европейскими странами и международном сообщество в том, что "закон силы не должен применяться на Ближнем Востоке".

В свою очередь министр иностранных дел Иордании Айман Сафади ранее подчеркивал необходимость того, чтобы ЕС и международное сообщество "предприняли практические шаги", которые продемонстрируют неприятие любого решения Израиля касательно аннексии.

Агентство отмечает, что ранее в пятницу главы МИД стран ЕС в ходе видеосовещания обсудили планы Израиля аннексировать палестинские территории.

В минувший понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил журналистам, что в Брюсселе обсуждается возможная реакция ЕС на продолжение Израилем политики аннексии палестинских территорий.

"Аннексия противоречит международному праву, и, если она будет продолжаться, Европейский союз поступит соответствующим образом, о чем он всегда заявлял", - сказал пресс-секретарь.

Ранее Боррель уже высказывал позицию, согласно которой Европейский союз не признает суверенитет Израиля над Западным берегом реки Иордан.

План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, отвергнутый палестинцами, дает Израилю "зеленый свет" на аннексию на Западном берегу реки Иордан еврейских поселений и стратегически важной Иорданской долины.

План Трампа также сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

1ви аю гг

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