Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 20:40 14.06.2018 - 20:40

Дубай. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Иордании во главе с премьер-министром Умаром ар-Раззазом, сформированное после демонстраций против налоговой реформы и отставки предыдущего премьера, приведено к присяге, сообщила в четверг межарабская газета "Аш-Шарк Аль-Аусат".

По данным издания, церемония приведения правительства к присяге состоялась во дворце в Аммане.

Половина из 28 министров правительства, в частности, по направлениям финансов, регионального развития и планирования, была заменена в связи с массовыми протестами. При этом глава МИД страны Айман Сафади и министр внутренних дел Самир аль-Мабидин сохранили свои посты.

Ранее указ о формировании кабинета министров во главе с новым премьером Умаром ар-Раззазом был издан королем Иордании Абдаллой II.

В начале июня жители Иордании вышли на демонстрации, чтобы выразить недовольство программой, предусматривающей реформу подоходного налога и введение жестких мер экономии. Вскоре после начала протестов премьер-министр страны Хани аль-Мульки подал в отставку.

Изменения в налоговом законодательстве были подготовлены в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, который ранее предоставил Иордании помощь в размере более $700 млн. Реформа направлена на уменьшение государственного долга, который достиг $37 млрд.

Новый премьер Иордании У.ар-Раззаз пообещал в скором времени отозвать законопроект о налоговой реформе из парламента страны.

1тэ эф

Neuer Inhalt Horizontal Line