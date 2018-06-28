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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 10:03 28.06.2018 - 10:03

Мадрид. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Испанский король Фелипе VI планирует приехать в Россию для того, чтобы поддержать сборную Испании, которая будет играть в 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной РФ, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

"На матче 1/8 финала Чемпионата мира Дон Фелипе поддержит испанскую сборную, которая поборется с хозяевами (Чемпионата). Его Величество король Филип VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона в Лужниках вместе с председателем Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом 1 июля в столице России", - говорится в сообщении федерации.

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