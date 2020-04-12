Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 10:17

Дубай. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал вплоть до дальнейшего уведомления продлить комендантский час, введенный в наиболее значимых городах и провинциях королевства с целью сдерживания распространения коронавируса, сообщает в воскресенье телеканал "Аль Арабийя".

При этом в МВД призвали подданных соблюдать нынешние распоряжения властей и напомнили о прекращении транспортного сообщения между всеми 13 провинциями королевства.

"Аль Арабийя" напоминает, что в прошлый понедельник власти ввели комендантский час в столице Эр-Рияде, городах Джидда, Дахран, Эль-Хуфуф, Эд-Даммам, Эт-Таиф, Эль-Катиф, Эль-Хубар, Табук. До этого аналогичные меры были введены в Мекке и в Медине. Также в Саудовской Аравии запретили паломникам совершать умру - малое паломничество в Мекку не в месяц, когда проходит хадж.

В соответствии с требованиями властей запрещены въезд и выезд с ряда территорий для всех групп населения, кроме сотрудников частных и государственных служб, обеспечивающих беспрерывную жизнедеятельность. Населению разрешено покидать дома в пределах жилых районов для удовлетворения собственных потребностей в продуктах питания и лекарствах с 06:00 до 15:00 (совпадает с московским).

На территориях действия комендантского часа запрещена любая коммерческая деятельность, разрешена работа медицинских учреждений, аптек, продуктовых магазинов, АЗС, пунктов реализации бытового газа, отделений банков, сантехнических служб, сервисов по обслуживанию электрических сетей, систем кондиционирования воздуха, доставки воды и уборке улиц.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии зафиксированы 4033 случаев коронавируса. Скончались 52 пациента с коронавирусом.

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