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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 15:34 30.06.2018 - 15:34

Дубай. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд в телефонной беседе заявили о необходимости поддерживать рост мировой экономики и стабильность нефтяных рынков, сообщает в субботу государственное агентство Саудовской Аравии.

"В ходе телефонного разговора оба лидера подчеркнули необходимость прилагать усилия для того, чтобы поддерживать стабильность рынков нефти и рост глобальной экономики", - говорится в сообщении.

Агентство указывает, что нефтедобывающие страны будут вынуждены "восполнить потенциальный недостаток запасов нефти", однако ничего не сообщает о договоренности Д.Трампа и саудовского монарха об увеличении добычи нефти на 2 млн баррелей.

Ранее в субботу президент США Д.Трамп написал в "Твиттере", что король Саудовской Аравии согласился на предложение об увеличении добычи нефти "вероятно, в пределах 2 млн баррелей".

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