Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 13:57

Дубай. 31марта. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия ни при каких обстоятельствах не согласится с действиями, которые могут оказать влияние на суверенитет Сирии над Голанскими высотами, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд.

Он выступил на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в столице Туниса и подтвердил позицию королевства по созданию палестинского государства на западном берегу Иордана и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщалось, саммит ЛАГ сконцентрирует внимание на вопросе о признании Соединенными Штатами суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами.

Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.

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