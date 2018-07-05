Король Таиланда рад, что спасатели смогли обнаружить живыми заблокированных в пещере детей
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Гонконг. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн приветствовал известие о том, что спасателям удалось найти живыми группу из 12 юных футболистов и их тренера, заблокированных в пещере на севере Таиланда, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
В заявлении правительства Таиланда говорится, что новость об обнаружении группы спортсменов и их тренеров король воспринял "с радостью и облегчением".
Кроме того, Маха Вачиралонгкорн призвал всех, кого затронула эта ситуация, сохранять "непоколебимую веру" в то, что спасательная операция завершится успешно.
Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер отправились 23 июня после тренировки в горный парк, где они решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Ранее на этой неделе их обнаружили британские дайверы, которые принимали участие в спасательной операции. Однако из-за высокого уровня воды эвакуировать детей пока не удалось.
По словам губернатора таиландской провинции Чианг Рай Наронгсака Оссатанакорна, прогнозируемые на пятницу дожди могут создать дополнительные проблемы для эвакуации.
Юным футболистам и их тренеру уже доставлены 13 комплектов водолазного снаряжения, морской спецназ приступил к обучению детей подводному плаванию, поскольку значительного падения уровня воды можно ждать только в октябре.
По словам губернатора, в настоящее время пловцы из спецназа и постоянно находящиеся с детьми военные медики оценивают, насколько состояние детей позволяет начать эвакуацию как можно скорее. Если будет принято решение о выведении детей подводным путем, им придется в сопровождении профессиональных пловцов преодолеть под водой около пяти километров.
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Интерфакс