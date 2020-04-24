Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 11:44

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки умерли 190 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6679, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра Стевен ван Гюхт.

В настоящее время в палатах интенсивной терапии госпитализированы 970 пациентов, и 681 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего госпитализированных в Бельгии с диагнозом коронавируса - 4355.

За последние сутки были госпитализированы 210 новых пациентов, и 322 выписаны из больниц как вылечившиеся. Бельгийская медицинская администрация подтверждает тенденцию некоторого снижения числа госпитализаций.

Заражение COVID-19 за сутки выявлено у 1497 пациентов. Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 44293 случая.

В пятницу Национальный совет безопасности будет обсуждать порядок выхода Бельгии из режима изоляции. Ограничительные меры в стране были продлены до 3 мая. Подготовка сценария выхода из кризисной ситуации была поручена рабочей группе из 10 экспертов, в которую входили ученые сферы здравоохранения, экономисты и юрист.

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