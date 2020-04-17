Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 18:00

Париж. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Анализы на коронавирус COVID-19, проводившиеся у моряков французского авианосца "Шарль де Голль", ранее вернувшегося в Тулон, выявили вирус у 1081 человека - почти у половины экипажа корабля, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на Минобороны Франции.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 668 человек. Всего команда "Шарль де Голля" состоит из 2,3 тыс. человек.

При этом симптомы коронавируса отмечены лишь у 545 моряков. 24 инфицированным оказывают помощь в госпитале.

Остальные члены экипажа, чьи анализы дали отрицательные результаты, находятся в карантине.

Между тем, отмечают СМИ, остается непонятным, как именно коронавирус мог быть занесен на авианосец. Так, экипаж не контактировал ни с кем из внешнего мира после остановки в Бресте на северо-западе Франции, которая продлилась с 13 по 16 марта. Считается, что инкубационный период коронавируса составляет примерно до двух недель, однако впервые он был диагностирован на авианосце 7 апреля.

Французские власти еще неделю назад сообщили, что авианосец в срочном порядке возвращается на военно-морскую базу в Тулоне из похода в Атлантическом океане из-за проявления у моряков симптомов, характерных для COVID-19.

1аю БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!