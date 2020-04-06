Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 20:40

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Число выявленных заражений коронавирусом COVID-19 среди американских военнослужащих превысило 1 тыс., сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на данные Пентагона.

По состоянию на утро понедельника (вечер понедельника по московскому времени), заражение подтвердилось у 1132 человек. На прошлой неделе сообщалось о 978 инфицированных военных. Кроме того, в Национальной гвардии США заражение Covid-19 выявлено у 303 человек.

Больше всего заражений подтвердилось среди служащих в ВМС США - заражен 431 человек, включая 150 членов авианосца "Теодор Рузвельт".

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