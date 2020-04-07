Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 16:27

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - У члена экипажа плавучего госпиталя, направленного в Нью-Йорк на помощь в борьбе с коронавирусом, выявили заражение Covid-19, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Заболевшего на госпитальном судне USNS Comfort изолировали, сообщили в ВМС США. Его болезнь не повлияет на прием пациентов на судне.

Плавучий госпиталь прибыл в Нью-Йорк, где больницы перегружены из-за большого числа заболевших коронавирусом, на прошлой неделе. С тех пор он принял порядка 40 пациентов, они не были заражены COVID-19.

В понедельник президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы на борт корабля принимали, в том числе, больных COVID-19.

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