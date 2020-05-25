Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 8:11

Вашингтон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени понедельника достигло 345 тыс. 064 человек, увеличившись за сутки на 2 тыс. 959, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

За предыдущие сутки число жертв инфекции выросло на 3 тыс. 880 человек.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 понедельника насчитывался 5 млн 407 тыс. 701 инфицированный COVID-19, рост за сутки составил 96 тыс. 612 против 97 тыс. 606 по данным на 08:00 воскресенья. По всему миру излечились более 2,1 млн.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 500 тыс. 764 человека, количество смертельных случаев превысило 346 тыс., излечились более 2,3 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 643 тыс. 238 (97 тыс. 722 скончавшихся), Бразилии - 363 тыс. 211 (22 тыс. 666), Великобритании - 260 тыс. 916 (36 тыс. 875), Испании - 235 тыс. 772 (28 тыс. 752), Италии - 229 тыс. 858 (32 тыс. 785), Франции - 182 тыс. 709 (28 тыс. 370), Германии - 180 тыс. 328 (8 тыс. 283), Турции - 156 тыс. 827 (4 тыс. 340), Индии - 138 тыс. 536 (4 тыс. 024), Иране - 135 тыс. 701 (7 тыс. 417), Перу - 119 тыс. 959 (3 тыс. 456).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 44,5 против 44,1 в воскресенье. В США он достиг 300 человек, Испании - 615, Великобритании и Италии - 542, Бразилии - 107, Франции - 435, Германии - 100, Турции - 52, Иране - 88, Индии - 3, Перу - 105.

В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени воскресенья, скончались 24 человека на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 воскресенья был зафиксирован 344 тыс. 481 заболевший, 3 тыс. 541 летальный исход и 113 тыс. 299 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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