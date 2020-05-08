Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 11:12

*** Эпидемия на континенте может продлиться несколько лет

Лондон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что пандемия коронавируса COVID-19 в последующие 18 месяцев может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке, сообщает в пятницу британское издание The Guardian.

"Хотя похоже, что COVID-19 не будет распространяться в Африке столь экспоненциально, как в остальной части мира, вероятно, он будет медленно тлеть в очагах его передачи", - заявила директор ВОЗ по африканскому региону доктор Матшидизо Моети.

"COVID-19 может стать константой нашей жизни в течение следующих нескольких лет, если правительства стран региона не будут принимать упреждающий подход. Нам нужно тестировать, отслеживать, изолировать и лечить", - добавила она.

По данным The Guardian, ранее ВОЗ по результатам обследования 47 стран региона обнародовало исследование, согласно которому при провале мер сдерживания от 29 млн до 44 млн человек в Африке могут заразиться COVID-19 за первый год эпидемии. Системы здравоохранения африканских стран, где на 1 млн человек приходится всего девять коек отделения интенсивной терапии, не смогут справиться с таким количеством инфицированных.

Газета отмечает, что согласно последней информации, в Африке выявлены более 51 тыс. случаев коронавируса, скончались 2012 человек с этим диагнозом.

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