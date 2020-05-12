Брюссель. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса COVID-19 может увеличить миграционные потоки в ЕС в случае, если эпидемия приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в докладе Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO).

"Риск дестабилизирующих эффектов от вспышек COVID-19 обладает потенциалом повлиять на будущие перспективы с предоставлением убежища", - цитируют западные СМИ выдержки из доклада.

В этом контексте в EASO указали на возможность перебоев с поставками продовольствия, дестабилизации ситуации в сфере безопасности и роста влияния группировок, подобных "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая организация), в регионах, граничащих в ЕС. В результате, отметили в EASO, все это может "в среднесрочной перспективе увеличить миграцию, связанную с получением убежища".

В то же время, напомнили в агентстве, пока что наблюдается сокращение миграции в ЕС. Так, в марте 2020 года было зафиксирована подача лишь половины заявок на получение убежища от того их объема, что отмечался в феврале. Кроме этого, количество нелегальных проникновений на территорию ЕС в марте сократилось наполовину по сравнению с показателями за февраль.

В свою очередь СМИ напоминают, что максимальное число иммигрантов, желавших получить убежище в ЕС, пришлось на 2015 год - более 1 млн человек. Затем ЕС предпринял ряд мер по сдерживанию миграционного потока, и в результате в 2019 году менее 123 тыс. человек обращались с аналогичными запросами к властям ЕС. В 2020 году это число пока что составляет 22 тыс. человек.

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