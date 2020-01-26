Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 14:06

Брюссель. 26 января. ИНТЕРФАКС - Новый коронавирус (2019-nCoV) не является столь же мощным, как SARS-CoV, распространявшийся в 2000-х годах, заявил в воскресенье руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу.

В 2002-2003 годах в Китае была зафиксирована вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), который привел к смерти около 650 человек.

"В действительности, исходя из имеющихся данных, это заболевание (от 2019-nCoV - ИФ) менее мощное, чем от SARS", - цитируют западные СМИ слова Гао Фу.

В свою очередь заместитель главы Государственного управления здравоохранения КНР Ли Бин в воскресенье призвал в полной степени поддерживать ограничения на свободное перемещение транспорта в КНР, чтобы "выиграть время" для следующей фазы борьбы против коронавируса.

В то же время он признал, что власти еще не в полной степени контролируют распространение заболевания, и что пока в точности неизвестно, как возможно будет развиваться в дальнейшем эпидемиологическая ситуация.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56 - на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань.

Тем временем, число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три - в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

1аю вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!