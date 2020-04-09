Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 12:23

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Коронавирус, несмотря на всю свою опасность, представляет куда меньшую угрозу, чем вооруженные конфликты, заявил в четверг в телевизионном выступлении руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Аятолла Хаменеи привел в качестве примера смерти миллионов людей во время двух мировых войн или ужасное нападении бывшего иракского диктатора Саддама Хуссейна против иранского народа три десятилетия назад", - сообщает агентство "Тасним".

В свою очередь аятолла написал на своей странице в Twitter, где выкладывал тезисы речи, что человечество сегодня сталкивается с бедностью, несправедливостью, другими болезнями и классовым разделением, причем научно-технические достижения узурпируются мировыми державами в свою пользу.

Руководитель Исламской республики заявил, что нынешняя ситуация на Западе на фоне пандемии, включая "конфискации США и некоторыми европейскими странами масок и перчаток, предназначавшихся другим странам", стала "результатом философии, которая управляет западной цивилизацией". Также Хаменеи упомянул панические закупки в магазинах, "драки за туалетную бумагу" и массовое приобретение огнестрельного оружия.

"Или, например, в некоторых западных странах говорили, что престарелые, инвалиды и люди с серьезными проблемами (со здоровьем - ИФ) не имеют приоритета при получении медицинской помощи. Это результат, продукт доминирования западной культуры, которая основана на материализме и атеизме", - сказал он.

Упомянув, что коронавирус стал проверкой для различных правительств и народов, Хаменеи указал, что Иран "блестяще" выдерживает это испытание, и отдал дань уважения медикам, добровольцам, студентам и ополченцам "Басиджа" в борьбе с эпидемией.

Также Хаменеи указал на переломный характер нынешней эпохи.

"Сегодня после опыта различных идеологий - от коммунизма до претенциозной западной демократии - человечество не ощущает мира. Человечество несчастно. Мало эпох в человеческой истории видели такое сильное желание совершенной правды, Спасителя", - подчеркнул Хаменеи.

В то же время он напомнил, что ожидание Спасителя подразумевает не пассивность, а наоборот, требует подготовки и действий.

По последним данным, с начала пандемии в Иране выявили 66 220 случаев коронавируса, 4110 человек с коронавирусом скончались. Между тем уже 32309 заболевших выздоровели.

Ранее на этой недели власти Ирана заявили, что число новых заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.

1аю бп

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