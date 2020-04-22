Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 5:25

Токио. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Один из сотрудников Токийского олимпийского и паралимпийского оргкомитета дал положительный результат на COVID-19, сообщила организация в среду.

Согласно пресс-релизу, новый тип коронавируса обнаружен у 30-летнего сотрудника организации, работающего в штаб-квартире в районе Харуми. Пациент помещен на карантин у себя дома.

"Оргкомитет определил тех, кто имел тесный контакт с пациентом, и с сегодняшнего дня поместил их в домашнюю изоляцию, в то время как этаж, где работал этот человек, будет закрыт и продезинфицирован", - говорится в заявлении.

Сотрудники оргкомитета токийских Игр работали дома с тех пор, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 апреля объявил чрезвычайное положение в столице и шести других префектурах.

Вспышка COVID-19 привела к тому, что летние Игры в Токио, которые первоначально планировалось открыть 24 июля 2020 года, были перенесены на один год.

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