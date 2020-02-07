Этот контент был опубликован 7 февраля 2020 г. 3:32

***Россиян среди заболевших нет

(добавлен подзаголовок, 3-7 абзацы)

Токио. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Число людей, у которых обнаружен новый тип коронавируса, на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Иокогаме, выросло втрое, сообщает Минздрав Японии.

По данным министерства, еще у 41 человека на судне тест на новый тип коронавируса показал положительный результат.

Уточняется, что среди них 21 гражданин Японии, восемь граждан США, пять австралийцев, пять канадцев и по одному гражданину Аргентины и Великобритании.

Вновь выявленные заболевшие пассажиры в возрасте от 20 до 80 лет будут доставлены в медицинские учреждения Токио и близлежащих префектур Сайтама, Тиба и Канагава, а также префектуры Сидзуока в центральной Японии.

Ни у одного из них нет серьезных симптомов, сообщили в министерстве.

"Мы сделаем первоочередной задачей проверку здоровья пассажиров и экипажа круизного лайнера и примем тщательные меры по предотвращению инфекций", - заявил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като на пресс-конференции.

По его словам, двухнедельный карантин продлится до 19 февраля.

Ранее сообщалось о 20 заболевших.

Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.

1вз ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!