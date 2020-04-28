Этот контент был опубликован 28 апреля 2020 г. 19:32

Дубай. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Ситуация в зонах боевых действий на Ближнем Востоке осложнится еще больше под влиянием коронавируса COVID-19, заявил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья Ахмед Аль-Мандхари.

"Боевые действия стали еще большей проблемой с появлением вируса в таких странах как Сирийская Арабская Республика, Ливия и Йемен", - приводит его слова ливанское издание "Дейли сабах".

Он напомнил, что годы конфликтов в этих странах разрушили там системы здравоохранения, сделав уязвимым перед инфекционными заболеваниями местное население.

Также Аль-Мандхари высказался против облегчения мер социальной изоляции в ряде стран региона.

"Преждевременная отмена мер социального дистанцирования, вероятно, приведет к возврату к бесконтрольной передаче COVID-19 и к интенсивной второй волне случаев (заражения - ИФ)", - предостерег он.

Ранее, напоминает "Дейли сабах", Египет, Ирак и Саудовская Аравия вместе с наступлением священного для мусульман месяц Рамадана внесли послабления в режим комендантского часа, введенный в этих странах из-за коронавируса.

Издание также указывает, что к этому моменту в Йемене, где конфликт продолжается с 2014 года, пока диагностирован всего один случай COVID-19. В Сирии, где война идет уже девять лет, зафиксированы 43 случая коронавируса, а в Ливии, в которой конфликт длится с 2011 года - 61 случай.

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