Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 11:59

Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Распространение коронавируса COVID-19 по-прежнему не подрывает боеготовность сил НАТО, в частности, - четырех многонациональных группировок в Восточной Европе, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Многонациональные группировки готовы", - сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг пояснил, что то же самое касается и сил альянса в целом. "Мы продолжаем патрулирование воздушного пространства, действуем на море", - добавил он. Также генсек напомнил о продолжающихся операциях НАТО в Афганистане и Косово.

Ранее Столтенберг уже говорил, что в НАТО принимают меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, однако это не мешает поддерживать боеготовность.

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