Этот контент был опубликован 26 апреля 2020 г. 12:04

Мадрид. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - В Испании за сутки скончались 288 пациентов с коронавирусом COVID-19, что является самым низким показателем за последние недели, сообщают СМИ этой страны.

Общее число умерших с момента начала распространения в Испании коронавируса - 23190.

За сутки в стране выявлено 1729 новых случаев заражения. В то же время, 3024 за это время успешно завершили лечение.

В целом, в Испании коронавирусом за все время заразились более 207 тыс. жителей.

Власти ранее в апреле ослабили ограничения передвижения населения. Теперь правительство готовит дальнейшие шаги в этом направлении и представит в парламенте свой план в ближайший вторник. Кроме того, со 2 мая власти будут готовы разрешить семейные прогулки и индивидуальные занятия спортом на улице, если наблюдаемая положительная тенденция по борьбе против вируса сохранится.

1во бп

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