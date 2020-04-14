Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 18:11

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Рост случаев заболевания коронавирусом на главной американской базе Кэмп-Хамфрис в Южной Корее может поставить под угрозу боеготовность американских войск на полуострове, заявил командующий вооруженными силами США в Республике Корея Роберт Абрамс.

По его словам, на крупнейшей зарубежной базе вооруженных сил США Кэмп-Хамфрис, расположенной в 70 км к югу от Сеула, уже выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом. На базе расквартированы части 2-й пехотной дивизии Армии США и авиационные части, общей численностью около 28,5 тыс. военнослужащих.

По словам генерала, ситуация с пандемией привела к необходимости принятия новых строгих ограничительных мер в целях обеспечения защиты от дальнейшего распространения COVID-19, несмотря на угрозу со стороны Северной Кореи.

Между тем генерал заметил, что американские войска в Южной Корее находятся "на достаточно высоком уровне готовности".

"Мы называем это готовностью к бою уже сегодня вечером , - сказал Абрамс. - Но защита сил - наш приоритет номер один, и мы должны сбалансировать это с поддержанием готовности к выполнению задач".

Абрамс указал на трудности в отношении подготовки американских военнослужащих на уровне взвода и роты. По его словам, в настоящее время отменены практически все учения из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

"Мы наблюдаем за действиями подразделений только из штаба, все в основном укрылись на своих местах, выходят только за предметами первой необходимости", - сказал он.

База Кэмп-Хамфрис находится менее чем в 150 км югу границы с Северной Кореей.

1нв ри

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