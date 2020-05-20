Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса обострит проблемы, с которыми приходится иметь дело странам Африки, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, предварявшем доклад "Влияние COVID-19 в Африке".

"(Пандемия - ИФ) укрепит исторически сложившееся неравенство и усилит голод, недоедание и уязвимость к болезням", - приводит агентство Associated press (AP) слова Гутерриша.

По его словам, "многое висит на волоске". Он указал на нынешние экономические проблемы Африки, упомянув, что спрос на африканские товары и на туристические поездки в этом направлении снижаются. Также ущерб нанесен проектам по созданию свободных экономических зон в Африке.

Генсек ООН призвал международное сообщество оказать помощь здравоохранению африканских стран, поддержать поставки продовольствия, сохранить на континенте рабочие места и коммерческую активность. Гутерриш выразил мнение, что для преодоления социально-экономических последствий пандемии и предотвращения финансового кризиса Африке понадобится более $200 млрд и мораторий на выплату долгов для неспособных справиться с ними африканских стран. За этими мерами, отметил Гутерриш, должны "последовать целенаправленное облечение долгового бремени и всеобъемлющий подход к структурным вопросам в архитектуре международного долга, чтобы предотвратить отказ от платежей".

Между тем, отмечает AP со ссылкой на доклад ООН по Африке, теперь коронавирус зафиксирован во всех странах континента, хотя в большинстве из них пока отмечены менее 1 тыс. случаев. Хотя, по мнению ООН, сравнительно низкие показатели заболеваемости COVID-19 на континенте "вызывают надежды", однако в то же время подобные цифры могут объясняться малой интенсивностью тестирований на наличие коронавируса и недостатком информации об инфицированных.

Также в ООН напомнили, что этот вирус "все еще не до конца понят", и что возможен экспоненциальный рост количества выявленных случаев заболевания.

Накануне агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на доклад Всемирной продовольственной программы (WFP), что социально-экономические последствия пандемии коронавируса COVID-19 угрожают ростом числа людей, которым остро не будет хватать еды в Восточной Африке и на полуострове Сомали, до 34 - 43 млн человек - с нынешних показателей в 20 млн человек.

Ранее в мае во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказывали предположения, что пандемия COVID-19 в последующие 18 месяцев может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке. По результатам обследования 47 стран региона в ВОЗ отмечали, что при провале мер сдерживания эпидемии от 29 млн до 44 млн человек в Африке могут заразиться COVID-19 за первый год эпидемии.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции