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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 12:05 28.09.2018 - 12:05

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Немецкому корреспонденту турецкой оппозиционной газеты Evrensel Азизу Кочигиту отказали в аккредитации на совместную пресс-конференцию канцлера Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в пятницу находится в Берлине с госвизитом.

А.Кочигит в интервью газете "Тагесцайтунг" заявил, что при подаче заявки на аккредитацию в ведомство федерального канцлера, где, как ожидается, пройдет пресс-конференция, журналисту рекомендовали обратиться в посольство Турции. А.Кочигит, по его словам, является гражданином Германии, живет в ФРГ уже 37 лет, из них 24 года он работает журналистам.

"Вначале я не понял, подумал, что это какая-то ошибка и написал им еще раз", - сказал А.Кочигит. Аккредитации на мероприятие журналист не получил. Пресс-конференция назначена на 12.30 (13.30 мск).

Журналисты, аккредитованные в ведомстве печати и информации при правительстве Германии, получают пресс-карту и отдельную аккредитацию для посещения правительственных мероприятиях, в том числе в ведомстве федерального канцлера. Аккредитация действует в течение года. Традиционно при визитах иностранных политиков журналистов с такими документами федеральная канцелярия аккредитует напрямую, таким образом, случай А.Кочигита достаточно необычен.

В то же время таблоид "Бильд" сообщил, что совместная конференция вообще может быть отменена по инициативе турецкой стороны, поскольку Берлин аккредитовал на мероприятие еще одного "нежелательного" журналиста Кана Дюндара, бывшего редактора газеты "Джумхурриет". К.Дюндар в Турции приговорен к шести годам тюрьмы, поэтому уже в течение двух лет он живет в Германии.

По информации издания, журналиста осудили за статью о том, что турецкие спецслужбы, предположительно, поставляли оружие боевикам ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

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