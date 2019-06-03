Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 23:38

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon вслед за отстыковкой от Международной космической станции (МКС) сведен с орбиты и в ближайшее время совершит приводнение в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Приводнение ожидается приблизительно в 0:50 мск в 326 км к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния).

Как сообщалось, отстыковка корабля Cargo Dragon от МКС после четырехнедельного пребывания в ее составе была осуществлена в 19:01 мск в понедельник. По команде из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас), 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 произвела отвод корабля Cargo Dragon компании SpaceX от стыковочного узла американского сегмента МКС - модуля Harmony, затем выпустив его в автономный полет на орбите.

После пятичасового полета "грузовика" по команде с Земли на нем были включены двигатели для начала схождения с орбиты. Уже в атмосфере Земли перед приводнением на спускаемой капсуле должны раскрыться посадочные парашюты.

"Грузовик" везет на Землю более 1,9 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

1нв гс

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