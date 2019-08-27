Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 22:04

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon вслед за отстыковкой во вторник от Международной космической станции (МКС) сведен с орбиты и в ближайшее время совершит приводнение в Тихом океане вблизи Калифорнии, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы планируется в 16:21 по времени восточного побережья США (23:21 мск) в Тихом океане в 483 км к юго-западу от города Лонг-Бич. Она доставит на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

Как сообщалось, во вторник по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела "грузовик" от МКС на безопасное расстояние и в 10:59 по времени восточного побережья США (17:59 мск) выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 26 июля по московскому времени ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

27 июля американский "грузовик" успешно пристыковался к американскому сегменту МКС - модулю Harmony. Он доставил на станцию около 2,3 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это был уже 18-й по счету полет Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель Falcon 9 и автоматический грузовой космический корабль.

Коммерческие полеты "грузовиков" Cargo Dragon компании SpaceX осуществляются с 2012 года. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9. Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX имеет контракт с NASA на 20 запусков "грузовика" на сумму $2 млрд.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано, представляющего Европейское космическое агентство.

1нв бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!