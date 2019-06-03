Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 23:59

*** "Грузовик" доставил с МКС 1,9 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, накануне отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), в 00:50 мск во вторник штатно приводнился в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешное приводнение подтверждено, завершена 17-я миссия SpaceX по доставке грузов на МКС и с нее", - говорится в сообщении компании.

Приводнение было осуществлено в запланированном морском районе в 326 км к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния). В месте посадки его ожидали зафрахтованные компанией SpaceX поисково-спасательные суда, которые обеспечат его доставку на сушу.

Корабль привез на Землю более 1,9 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

Как сообщалось, отстыковка "грузовика" от МКС после четырехнедельного пребывания в ее составе была совершена в 19:01 мск в понедельник. По команде из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас), 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 произвела отвод корабля Cargo Dragon от стыковочного узла американского сегмента МКС - модуля Harmony, затем выпустив его в автономный полет на орбите.

После пятичасового полета "грузовика" по команде с Земли на нем были включены двигатели для начала схождения с орбиты. Уже в атмосфере Земли перед приводнением на спускаемой капсуле штатно раскрылись посадочные парашюты.

Космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту 4 мая ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, а через два дня он успешно состыковался с МКС. "Грузовик" доставил на станцию около 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 17-й по счету полет Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и американской компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

На данный момент корабль Cargo Dragon является единственным космическим кораблем, способным возвращать на Землю груз с орбиты.

После отбытия Cargo Dragon к МКС останутся пристыкованными американский "грузовик" Cygnus корпорации Northrop Grumman, два российских грузовых корабля "Прогресс" и два пилотируемых корабля "Союз".

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

1нв бм

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