Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 16:56

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, ранее отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), в 18:47 мск во вторник штатно приводнился в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешное приводнение подтверждено, завершена третья миссия этого корабля на МКС и обратно", - говорится в сообщении компании.

Приводнение было осуществлено в запланированном морском районе в 326 км к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния). В месте посадки спускаемую капсулу ожидало поисково-спасательное судно NRC Quest компании SpaceX, которое обеспечит ее доставку на сушу.

Корабль привез на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

Как сообщалось, отстыковка "грузовика" от МКС после месячного пребывания в ее составе была совершена в 13:05 мск во вторник. По командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне (штат Техас) 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела Cargo Dragon от МКС на безопасное расстояние и выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

После пятичасового полета "грузовика" по команде с Земли на нем были включены двигатели для начала схождения с орбиты. Уже в атмосфере Земли перед приводнением на спускаемой капсуле штатно раскрылись посадочные парашюты.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МСК. Ранее он побывал в космосе в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

"Грузовик" был выведен на орбиту 5 декабря прошлого года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

8 декабря прошлого года корабль успешно пристыковался к американскому сегменту МКС - модулю Harmony. Он доставил на станцию около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В рамках коммерческого контракта с NASA по снабжению МКС с 2012 по 2019 годы принадлежащая Илону Маску компания SpaceX осуществила 19 запусков грузовых кораблей Cargo Dragon. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!