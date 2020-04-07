Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 22:19

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon, ранее во вторник отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), штатно приводнился в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешное приводнение Дрэгона подтверждено", - говорится в сообщении компании.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы с помощью парашютной системы было осуществлено в запланированном морском районе Тихого океана к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния). В месте посадки его ожидало зафрахтованное компанией SpaceX поисково-спасательные судно, которые обеспечит его доставку на сушу.

Корабль привез на Землю более 1,8 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

Как сообщалось, во вторник по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне 17-метровая рука-манипулятор Canadarm-2 отвела "грузовик" от МКС на безопасное расстояние и выпустила его в автономный полет для последующего схода с орбиты.

После пятичасового полета "грузовика" по команде с Земли на нем были включены двигатели на торможение для начала схождения с орбиты. Уже в атмосфере Земли перед приводнением на спускаемой капсуле штатно раскрылись посадочные парашюты.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС около месяца. Он был выведен на орбиту 6 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида, и через три дня состыковался с МКС.

Это был третий полет данного многоразового "грузовика" к МСК. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал на станции - в феврале 2017 года и декабре 2018 года. Cargo Dragon доставил на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

9 апреля с космодрома Байконур к МКС стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" с экипажем из космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир. После длительной экспедиции они должны будут вернуться на Землю 17 апреля.

1нв гс

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