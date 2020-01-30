Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 22:00

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после почти трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в пятницу должен отстыковаться от нее и отправиться в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity намечена на 9:35 по времени Восточного побережья США (17:35 мск). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль будет отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Через 24 часа после отхода от МКС он должен будет осуществить вторую свою миссию - вывод на орбиту группу научных мини-спутников, сообщило NASA.

Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. В конце февраля по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщалось, выведенный на орбиту в начале ноября прошлого года с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 12-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman на МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Корпорация Northrop Grumman планирует 9 февраля направить к МКС очередной грузовой космический корабль Cygnus в рамках контракта с NASA по снабжению станции.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!