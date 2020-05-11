Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 18:12

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после почти трехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) в понедельник отстыковался от нее и отправился в автономный полет, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции - модуля Unity была осуществлена в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 мск). С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Корабль забрал с собой со станции мусор и отходы общим весом около 2,5 тонн.

После расстыковки с МКС Cygnus выведет на орбиту малые исследовательские спутники, а на его борту планируется устроить пожар для изучения условий распространения огня в невесомости.

29 мая по командам с центра управления полетами Northrop Grumman корабль Cygnus будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщалось, выведенный на орбиту в феврале с помощью ракеты-носителя Antares "грузовик" Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия была осуществлена в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди.

1нв пч

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