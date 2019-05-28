Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 17:24

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Косовские спецназовцы во время спецоперации в общине Зубин Поток на севере автономного края Косово и Метохия стреляли по людям, врывалась в дома и грубо обращалась с детьми и женщинами, сообщил во вторник в эфире сербской независимой радиостанции Б92 житель общины Раденко Милованович.

"Они преследовали меня, стреляли по мне, я спрыгнул с высоты трех или четырех метров и повредил ногу. Они были в масках и в полном боевом снаряжении", - приводит радиостанция слова Миловановича.

Отмечается, что он сейчас находится в больнице вместе с другим раненым сербом Бобаном Яничиевичем.

"Это, конечно же, военное положение. Они все уничтожили, мы были безоружны, никто не стрелял в них. Мы устанавливали баррикады, чтобы они не могли пройти, но они все рушили. Они врывались в дома, и грубо обращались с женщинами и детьми", - отметил Милованович.

Врач Драгиша Милович из медико-клинического центра в Косовской Митровице, куда поступили пострадавшие, сообщил в эфире Б92, что их жизням ничего не угрожает, и что их состояние удовлетворительное.

1кю 1ар де

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