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Брюссель. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Размещение косовского спецназа на территории, прилежащей к озеру, обеспечивающему водой ГЭС "Газиводе" на границе Сербии и автономного края Косово и Метохия, было связано с визитом на это озера главы косовской администрации Хашима Тачи, сообщил в субботу сербский телерадиоканал РТС.

В связи со сложившейся ситуацией по распоряжению президента страны Александара Вучича ранее в субботу в состояние полной боевой готовности была приведена армия и полицейский спецназ Сербии.

К настоящему моменту Х.Тачи уже покинул приграничный район.

В связи с инцидентом президент Сербии А.Вучич направил ноту протеста генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

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Интерфакс