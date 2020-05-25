Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 18:37

Богота. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), единогласно приняли решение о приглашении Коста-Рики.

Таким образом, страна может стать 38-м членом ОЭСР, говорится в сообщении организации. Для этого Коста-Рика должна предпринять соответствующие шаги на национальном уровне для присоединения к Конвенции ОЭСР.

Страна провела важные реформы, чтобы привести законодательство, нормы и политику в соответствие со стандартами организации в таких областях, как конкуренция, статистика, борьба с коррупцией, корпоративное управление государственными предприятиями, финансовые рынки и налоговая прозрачность, отмечается в пресс-релизе.

Руководящий орган ОЭСР пригласил Коста-Рику начать переговоры о вступлении в апреле 2015 года.

Коста-Рика станет четвертой страной-членом организации из Латинской Америки наряду с Мексикой, Чили и Колумбией, которая вошла в ОЭСР в конце апреля этого года.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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