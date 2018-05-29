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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 11:50 29.05.2018 - 11:50

Рим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Экономист Карло Коттарелли составил список министерских постов в техническом правительстве, который он, как ожидается, вскоре передаст на утверждение президенту Италии Серджо Маттарелле, пишет во вторник сайт римской газеты "Репубблика".

В списке значатся председатель Госсовета Италии Алессандро Пайно, глава управления по борьбе с коррупцией Раффаэле Кантоне, министр юстиции в правительстве Монти Паола Северино, префектурный комиссар Рима Франческо Тронка, генеральный секретарь МИД Италии Элизебетта Беллони и бывший глава Банка Италии Анна Мария Тарантола.

По данным итальянских СМИ, список министров, составленный К.Коттарелли, будет представлен С.Маттарелле 29 мая.

"Я представлю список министров в максимально сжатые сроки", - приводят издания слова экономиста.

Как стало известно в понедельник, президент Италии С.Маттарелла поручил экономисту К.Коттарелли сформировать временное правительство страны.

Ранее С.Маттарелла отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте. Такое решение вызвало недовольство со стороны глав партий "Пять звезд" и "Лига".

Президент объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона, известный резкой критикой в адрес ЕС и мер жесткой бюджетной экономии. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны.

тэ аю ки

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