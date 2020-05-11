Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 11:37

Берлин. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Коэффициент репродукции коронавируса COVID-19, указывающий на то, насколько заразна эта инфекция, растет в ФРГ два дня подряд, сообщает в понедельник Институт Роберта Коха.

"По состоянию на полночь 10.05.2020 коэффициент репродукции оценивается как 1,13", - сказано в отчете института. В минувшую субботу этот коэффициент оценивался как 1,10. Эти показатели поступают на фоне ослабленных несколько дней назад мер по изоляции населения.

Этот коэффициент показывает скорость распространения болезней среди населения. Он определяется как количество людей, которые будут заражены одним заболевшим, попавшим в полностью неиммунизированное окружение при отсутствии специальных эпидемиологических мер по сдерживанию распространения инфекции.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и консультирующие ее эксперты указывали, что для подавления пандемии нужно, чтобы коэффициент репродукции вируса составлял менее единицы. В конце апреля коэффициент снизился и правительство ФРГ вместе с руководством 16 федеральных земель приняли решение о дальнейшем смягчении общественных ограничений.

По данным на 11 мая в Германии коронавирусом нового типа заражено 169575 человека, 7417 человек скончались. За последние сутки прирост новых заболеваний составил 357 случаев.

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