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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 11:22 31.05.2018 - 11:22

Иерусалим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Международный комитет Красного Креста направит в сектор Газа хирургов, медсестер и физиотерапевтов, а также лекарства и медицинское оборудование для оказания помощи палестинцам, пострадавшим в результате столкновений с Израильскими военными, передает в четверг агентство Ассошиэйтед пресс.

По данным организации, в ходе протестов, прошедших на административной границе между сектором Газа и Израилем, ранения получили более 3,6 тыс. палестинцев. Представители Красного Креста отметили, что более 1 тыс. из них нуждаются в трех или более хирургических операциях в результате столкновений с израильскими военными.

По информации АП, организация намерена открыть хирургический пункт, в котором медицинские работники Красного Креста смогут провести около половины необходимых операций.

Ситуация в секторе Газа начала осложняться в марте 2018 года с первых акций протестов палестинцев у укреплений Сектора Газа. Крупнейшие столкновения пришлись на 14 мая - годовщину основания государства Израиль, а также день открытия посольства США в Иерусалиме.

В последние дни с сектора Газа ведутся ракетные и минометные обстрелы по территории Израиля. Армия обороны Израиля отвечает на обстрелы авиаударами и танковым огнем.

1ла ар

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