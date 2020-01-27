Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 10:42

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Международный Комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность продолжающимися ударами по густонаселенным районам провинции Идлиб на севере Сирии и многочисленными жертвами.

"Мы обеспокоены продолжающимися атаками на густонаселенные районы провинции Идлиб, город Алеппо и сельские районы на западе страны", - говорится в сообщении делегации МККК в Сирии.

"Сообщается о многочисленных жертвах и пострадавших по обе стороны от линии фронта", - указывают авторы.

"Необходимо защитить жилые районы, рынки, больницы, школы, культовые здания, хлебопекарни", - подчеркивает МККК.

В конце прошлой недели спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил в Москве, что гражданское население в Идлибе платит слишком высокую цену за операции против боевиков. "Нам необходимо добиться стабилизации обстановки в Идлибе. Мы понимаем, какие проблемы влечет борьба с терроризмом. В то же время мы всегда повторяли, что цена, которую платит в этом конфликте гражданское население, слишком высока", - сказал Педерсен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что в прошлом году 700 тысяч человек покинули места постоянного проживания, и это "катастрофа". Спецпосланник генсека ООН добавил, что рассчитывает прибыть в Дамаск в среду для встречи с сирийским правительством.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувшее воскресенье, что сирийские власти нарушают мирные договоренности в отношении провинции Идлиб и осуществляют военные операции. "К сожалению, (президент Сирии - ИФ) Башар Асад продолжает игнорировать договоренности по Идлибу. Не прекращаются бомбежки населенных пунктов. Безусловно, игнорировать происходящее невозможно", - сказал президент Турции, отметив, что Анкара продолжает вести диалог с Россией по этой проблеме.

Режима прекращения огня в Идлибе вступил в силу 12 января.

Между тем российские военные сообщили о большом количестве обстрелов в Идлибе со стороны незаконных вооруженных формирований. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэкалации вновь зафиксировано высокое количество обстрелов со стороны вооруженных группировок - 96", - сказал в минувшее воскресенье на брифинге глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По данным российских военных, боевики совершили обстрелы трёх районов города Алеппо, 16 населенных пунктов в провинции Идлиб, девять - в провинции Латакия, шесть - в провинции Алеппо и четыре - в провинции Хама.

1ак яч

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