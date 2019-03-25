Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас Си в понедельник предупредил о риске распространения болезней в Мозамбике и Зимбабве, ранее пострадавших от сильного циклона, сообщают западные СМИ.
"Мы сидим на тикающей бомбе", - сказал он журналистам в Женеве после визита в пострадавшие районы.
Он подчеркнул, что в обеих странах возрос риск эпидемий тифа, малярии или холеры.
Мощный циклон примерно 10 дней назад обрушился на Мозамбик и на восточные районы Зимбабве, что привело к наводнениям в этом регионе.
За полторы недели стихии число жертв в Зимбабве и Мозамбике достигло 705 человек.
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