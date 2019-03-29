Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 19:01

Брюссель. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Международной федерации Красного креста и Красного полумесяца Франческо Рокка рассчитывает, что организация сможет приступить к оказанию гумпомощи жителям Венесуэлы в апреле 2019 года, сообщают западные СМИ.

"Мы рассчитываем, что, приблизительно, в течение ближайших 15 дней мы будем готовы предложить гумпомощь", - сказал Ф.Рокка на пресс-конференции в Каракасе.

По его словам, Венесуэла выполнила необходимые условия для того, чтобы сотрудники Красного креста смогли приступить к гуманитарной работе. Он выразил надежду, что в ходе первого этапа оказания гумпомощи удастся помочь около 650 тыс. человек.

Между тем, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в пятницу приветствовал это сообщение. "Мы очень приветствуем это. Мы надеемся, что это сработает", - отметил он на брифинге в госдепе.

"Я думаю, что международное сообщество в большинстве своем готово делать больше для того, чтобы помогать венесуэльскому народу", - добавил он, указав, что США также готовы присоединиться к оказанию гумпомощи.

Э.Абрамс напомнил, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призывал к доставке гумпомощи в течение многих недель. "И мы, США, предпринимали усилия, чтобы доставить помощь... Но режим Н.Мадуро не дал этого сделать", - сказал спецпредставитель.

В Венесуэле в настоящее время продолжается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

Власти Венесуэлы пока не комментировали планы МККК.

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