Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 22:07

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер Северного флота (СФ) "Маршал Устинов" во вторник, пройдя пролив Гибралтар, вышел из Средиземного моря в Атлантику, сообщили британские СМИ.

По данным Северного флота, на минувшей неделе экипаж крейсера "Маршал Устинов", выполнявшего с 22 августа задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр).

В сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" отмечалось, что в целом в рамках похода североморцы провели ряд учений и посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

По данным российских военных, в Лимасол также заходили суда обеспечения танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406.

Крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж крейсера принял участие в манёврах Военно-морского флота России "Океанский щит-2019".

1нв гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!