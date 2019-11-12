Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 14:09

Лондон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов", находящийся в дальнем походе в Центральной Атлантике в сопровождении танкера "Вязьма" и буксира "СБ-406", направляется в Кейптаун для участия в первых совместных учениях кораблей России, ЮАР и Китая, сообщило во вторник издание Defenceweb.

Ожидается, что российские корабли прибудут в Кейптаун 23 ноября. Туда же должен прийти российский ледокол "Академик Трёшников" водоизмещением 12,7 тыс. тонн.

Первые совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая под названием Mosi должны начаться 25 ноября и завершиться в первую неделю декабря.

От ВМС ЮАР в них примут участие фрегат SAS Amatola и корабль обеспечения SAS Drakensberg. ВМС Народно-освободительной армии Китая будут представлены фрегатом типа 054А "Вэйфан", который должен прибыть в Кейптаун 24 ноября.

По сообщению ВМС ЮАР, "цель учений - развитие и укрепление отношений и дружественное сотрудничество между вооруженными силами трех стран". Их главная тема, согласованная всеми сторонами, - "совместные действия по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности", отметили в ВМС ЮАР.

Как сообщала пресс-служба Северного флота, в понедельник ракетный крейсер "Маршал Устинов" покинул Экваториальную Гвинею после делового захода и вышел в Атлантический океан.

"Маршал Устинов", выполняющий задачи дальнего похода в Центральной Атлантике, завершил деловой заход в порт Малабо - столицу Экваториальной Гвинеи, расположенную на острове Биоко в Гвинейском заливе", - говорилось в сообщении. Российский крейсер находился в Малабо с 8 ноября.

"Маршал Устинов" отправился в Атлантический океан утром 11 ноября и взял курс в точку встречи с судами обеспечения - танкером "Вязьма" и спасательным буксиром "СБ-406", которые перед этим совершили заход в порт Прая - столицу островного государства Кабо-Верде.

"Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж крейсера принял участие в учении Военно-морского флота России "Океанский щит-2019". В течение двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, где провёл ряд учений, посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

С начала дальнего похода крейсер прошёл около 23 тыс. морских миль.

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