Этот контент был опубликован 24 ноября 2019 г. 7:37

Лондон. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" при заходе с визитом в порт Кейптауна в воскресенье в районе 13:00 по местному времени (14:00 мск) произведет приветственный артиллерийский салют, сообщил официальный представитель ВМС ЮАР Грейлинг ван дер Берг.

"Есть целый ряд запланированных мероприятий, в 13:00 будут проведены два артиллерийских салюта из 21 орудия, первый даст российский крейсер, когда он будет входить в гавань, после которого ответный произведут ВМС ЮАР в соответствии с вековой военно-морской традицией", - сказал он.

Представитель ВМС напомнил, что на этой неделе южноафриканский флот впервые проведет совместные учения с военно-морскими кораблями России и Китая вблизи побережья страны.

В учениях примут участие "Маршал Устинов", китайский фрегат "Вэйфан", южноафриканский фрегат SAS Amatola, гидрографическое судно SAS Protea и корабль обеспечения SAS Drakensberg.

Накануне пресс-служба Северного флота сообщила, что крейсер "Маршал Устинов" и суда обеспечения подходят к Кейптауну, после захода в порт российские моряки примут участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и КНР.

Ранее ВМС ЮАР сообщили, что первые совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая под названием Mosi должны начаться 25 ноября и завершиться в первую неделю декабря.

1нв ки

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