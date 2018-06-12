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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 3:13 12.06.2018 - 03:13

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын крепко пожали друг другу руки в ходе начавшейся во вторник в Сингапуре двусторонней встречи.

Начало их встречи в прямом эфире показал телеканал Си-Эн-Эн.

Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии.

Лидеры двух стран еще раз пожали друг другу руки, перед тем как направились на переговоры с глазу на глаз.

Д.Трамп в начале переговоров выразил уверенность в успехе переговоров. "У нас будут прекрасные отношения", - сказал он.

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