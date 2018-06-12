Крепким рукопожатием началась встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре - телеканал
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Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын крепко пожали друг другу руки в ходе начавшейся во вторник в Сингапуре двусторонней встречи.
Начало их встречи в прямом эфире показал телеканал Си-Эн-Эн.
Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии.
Лидеры двух стран еще раз пожали друг другу руки, перед тем как направились на переговоры с глазу на глаз.
Д.Трамп в начале переговоров выразил уверенность в успехе переговоров. "У нас будут прекрасные отношения", - сказал он.
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Интерфакс