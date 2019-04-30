Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 20:29

Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Урегулировать кризис в Венесуэле необходимо исключительными мирными средствами, заявил во вторник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Внимательно следим за событиями в Венесуэле. Мы точно считаем, что решение (кризиса - ИФ) должно быть мирным", - написал он на своей странице в Twitter.

При этом он заявил, что сторонникам президента Венесуэлы Николаса Мадуро необходимо непредвзято оценить масштаб кризисной ситуации, сложившейся в этой стране.

Ранее во вторник лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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