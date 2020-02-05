Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 12:14

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Негативные последствия распространения коронавируса в Китае отсрочат, но не перечеркнут поддержку, которую должна оказать экономике США первая фаза торгового соглашения с КНР, считает экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

"Рост экспорта, который должен последовать за торговой сделкой, потребует больше времени из-за китайского вируса", - заявил Кадлоу в интервью Fox News.

Первая фаза торгового соглашения предусматривает наращивание Китаем закупок американских товаров и услуг на $200 млрд за следующие два года. Кадлоу, а также другие эксперты, считают, что сложившая в КНР ситуация может повлиять на объемы закупок, поскольку многие китайские предприятия приостанавливают работу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

В долгосрочной перспективе, однако, последствия эпидемии для США будут минимальными, считает Кадлоу.

"Я думаю, гораздо сложнее будет Китаю, - сказал он. - Мир не остановился. Американская экономика является очень жизнеспособной. И, между прочим, все это может подтолкнуть к росту инвестиции бизнеса в оборудование и создание запасов".

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24,32 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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