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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 15:40 18.06.2018 - 15:40

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Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Внутриполитический кризис в Германии временно урегулирован, в течение ближайших двух недель угроза распада правящей коалиции сведена на "нет": канцлер Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеехофер пришли к согласию относительно новой миграционной политики.

Существование партийного союза ХДС/ХСС, который входит в правящую коалицию, в последнее время было под угрозой, как и сама коалиция - главы партий ХДС и ХСС А.Меркель и Х.Зеехофер не могли договориться по вопросу отказа беженцам в пребывании в Германии. Х.Зеехофер стремился действовать в одностороннем порядке и запретить зарегистрированным в других странах беженцам въезжать в Германию, А.Меркель была против и настаивала на общеевропейском решении.

Теперь достигнута временная договоренность - решение будет приниматься не раньше, чем через две недели, после саммита Евросоюза 28-29 июня.

Германия среди стран ЕС лидирует по числу заявок на получение статуса беженца - по данным агентства Евросоюза по делам беженцев EASO, в 2017 году в Германии было подано 222 тысячи 560 заявлений, в 2016 году - 745 тысяч 155 заявлений.

ОДИН-НОЛЬ В ПОЛЬЗУ ГЛАВЫ МВД

Спор между политиками по состоянию на понедельник закончился со счетом 1-0 в пользу Х.Зеехофера: А.Меркель пришлось согласиться с его ультимативным предложением отказывать во въезде в страну беженцам, уже зарегистрированным в других странах.

"Те, кто по Дублинскому соглашению были отправлены назад, в Италию или Грецию, и пытаются снова въехать в Германию, то им будет отказано во въезде", - сказала канцлер в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

Баварский политик и лидер Христианско-социального союза ХСС настоял на своем, А.Меркель взамен получила две недели отсрочки для того, чтобы на саммите в Брюсселе в конце июня добиться решений в интересах всего Евросоюза.

Теперь на заседании президиума ХДС 1 июля, по словам А.Меркель, политики обсудят итоги саммита и результаты переговоров, затем можно будет двигаться дальше. То есть, настаивает А.Меркель, никакой реализации предложения Х.Зеехофера с 1 июля "автоматом" не будет, политикам нужно будет снова все обсудить.

В свою очередь Х.Зеехофер на пресс-конференции, которая была запланирована на одно и то же время с выступлением А.Меркель, но началась в Мюнхене с опозданием, поддержал стремление канцлера искать общеевропейское решение. В то же время он в очередной раз раскритиковал миграционную политику ФРГ, проводимую до сих пор прежним правительством.

"Это скандал, когда людям выдан запрет на въезд, и они все равно въезжают в Германию", - заявил он.

По словам министра, впредь он хочет заменить денежные выплаты мигрантам на услуги, но не собирается, как сообщали ранее СМИ, менять название Ведомства по делам миграции и беженцев.

СТАТИСТИКА

По данным европейского агентства EASO, основными странами, принявшими беженцев в 2017 году, были Германия, Италия, Франция, Греция и Великобритания. В Италии было подано 128 850 заявлений, во Франции - 99 330, в Греции - 58 650 и в Великобритании - 33 780 заявлений.

Также высокое количество заявлений было подано в Испании (более 31 тыс.), Швеции (более 26 тыс.), Австрии (более 24 тыс.), Бельгии (более 18 тыс.), Нидерландах (более 18 тыс.), Швейцарии (более 18 тыс.). Меньше всего заявлений - 150 - было подано в Лихтенштейне.

В целом общее количество заявлений, согласно подсчетам, снизилось по сравнению с 2016 годом на 44%.

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