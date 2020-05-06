Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 20:22

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса нового типа оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, сообщают американские СМИ.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем (атака на - ИФ) Всемирный торговый центр (11 сентября 2001 года", - сказал Трамп, говоря о ситуации с COVID-19.

"Этого не должно было произойти", - добавил американский лидер, неоднократно заявлявший, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания. Президент США отметил, что "подобной атаки никогда не было".

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом нового типа, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения. Более 70 тыс. человек скончалось.

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