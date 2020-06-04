Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 12:22

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил по турфирмам в ФРГ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии (DRV) Керстин Хайнен.

"Нужно сказать прямо - кризис очень сильно коснулся компаний. Когда в середине марта были выпущены предупреждения по туристическим поездкам, весь бизнес моментально оказался на нуле", - сказала Хайнен.

В настоящее время оценить в цифрах масштаб ущерба трудно, поскольку точных цифр нет, но известно, что ряд предприятий пришлось закрыть, указала представитель DRV.

"Всем туристическим компаниям и турбюро пришлось отменить поездки, которые уже были забронированы, но не могли состояться. Это значит, что в целом клиентам нужно было возвращать деньги, но средств у фирм на это не было: туристические фирмы обычно за год выкупают определенное количество мест для поездок, то есть денег нет. Когда же деньги от клиентов поступают, то они снова покупают новые поездки", - пояснила собеседница агентства.

В ситуации с пандемией коронавируса огромное количество фирм оказались неликвидными, что "ведет к банкротству", указала она.

В Германии, по ее словам, насчитывается 2,3 тыс. туроператоров и 11 тыс. турфирм - мелких или средних.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в ту или иную страну на основе развития ситуации на месте.

1тф ар

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